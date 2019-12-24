Спутник засек новое строительство на военном заводе в КНДР

Есть опасения, что КНДР может снова осуществить ракетный запуск, добиваясь уступок США.

На спутниковых снимках завода, на котором Северная Корея производит военную технику для запуска ракет дальнего радиуса действия, заметили строительство пока неизвестного объекта. Об этом сообщает АР.

Компания Planet Labs опубликовала эти снимки на фоне опасений из-за того, что КНДР может осуществить очередной ракетный запуск, добиваясь уступок в приостановленных переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова с Америкой.

На одном из спутниковых снимков, сделанных 19 декабря, показан завод "March 16 Factory" неподалеку от Пхеньяна, где считается, что Северная Корея производит грузовики, которые используются как мобильные пусковые установки для ракет дальнего радиуса действия.

Фото: apnews.com

Директор программы по нераспространению в Восточной Азии Миддлберийского института Джеффри Льюис отметил, что речь идет, видимо, о расширении производственного объекта.

Напомним, напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном возросла после ряда испытаний оружия в этом году. В августе КНДР провела по меньшей мере 7 пусков ракет, из-за чего в Южной Корее созывали экстренное заседание Совета безопасности.

За период осени Северная Корея также проводила серию испытаний. В декабре также сообщалось об испытаниях на космодроме Сохэ, который лидер КНДР Ким Че Ын обещал закрыть после встречи с Трампом в 2018 году.