Спутник засек новое строительство на военном заводе в КНДР

Есть опасения, что КНДР может снова осуществить ракетный запуск, добиваясь уступок США.

На спутниковых снимках завода, на котором Северная Корея производит военную технику для запуска ракет дальнего радиуса действия, заметили строительство пока неизвестного объекта. Об этом сообщает АР.

Компания Planet Labs опубликовала эти снимки на фоне опасений из-за того, что КНДР может осуществить очередной ракетный запуск, добиваясь уступок в приостановленных переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова с Америкой.

На одном из спутниковых снимков, сделанных 19 декабря, показан завод "March 16 Factory" неподалеку от Пхеньяна, где считается, что Северная Корея производит грузовики, которые используются как мобильные пусковые установки для ракет дальнего радиуса действия.

Фото: apnews.com

Директор программы по нераспространению в Восточной Азии Миддлберийского института Джеффри Льюис отметил, что речь идет, видимо, о расширении производственного объекта.

Напомним, напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном возросла после ряда испытаний оружия в этом году. В августе КНДР провела по меньшей мере 7 пусков ракет, из-за чего в Южной Корее созывали экстренное заседание Совета безопасности.

За период осени Северная Корея также проводила серию испытаний. В декабре также сообщалось об испытаниях на космодроме Сохэ, который лидер КНДР Ким Че Ын обещал закрыть после встречи с Трампом в 2018 году.

Кроме того, представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
В Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея АнтоненкоВ Харькове более тысячи человек вышли в поддержку Андрея Антоненко
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ вручило новое подозрение экс-нардепу ПоляковуНАБУ вручило новое подозрение экс-нардепу Полякову
Строительство "Северного потока-2" планируют продлить до весны 2020Строительство "Северного потока-2" планируют продлить до весны 2020
Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев"Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев"
США отреагировали на новое соглашение Украины и МВФСША отреагировали на новое соглашение Украины и МВФ
КНДР заявила о стратегическом испытании на полигоне, который обещала закрытьКНДР заявила о стратегическом испытании на полигоне, который обещала закрыть
Евросоюз положительно оценил новое соглашение Украины с МВФЕвросоюз положительно оценил новое соглашение Украины с МВФ
Зеленский предлагает направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"Зеленский предлагает направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета"
На Садового завели новое дело за предложение обменять Медведчука на украинских военнопленныхНа Садового завели новое дело за предложение обменять Медведчука на украинских военнопленных
Офис президента показал строительство моста в Станице Луганской за 30 секунд
В Станице Луганской завершили строительство нового мостаВ Станице Луганской завершили строительство нового моста
Последние новости
Подгружаем последние новости