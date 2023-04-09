КНДР кілька днів ігнорує дзвінки Південної Кореї військовою лінією

Ситуація в регіоні напружена на тлі випробувань зброї КНДР та військових навчань США і Південної Кореї.

Північна Корея не відповідає на регулярні дзвінки Південної Кореї військовою лінією вже третій день поспіль, що посилює напруженість на півострові і викликає занепокоєння щодо стабільності в регіоні, пише Bloomberg , інформує ZN.ua .

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Офіційні особи в Північній Кореї, як і в попередні два дні, не відповіли на дзвінок Південної Кореї у неділю, 9 квітня.

КНДР та Південна Корея зазвичай проводять телефонні переговори двічі на день по двох лініях, включаючи транскордонний канал зв'язку, протягом тижня, в той час як військовий канал використовується у вихідні дні.

Представники міністерства оборони Південної Кореї заявили, що вони зв'язалися з КНДР через військову гарячу лінію о 9 ранку в неділю, але дзвінки залишилися без відповіді. Призупинення зв'язку відбувається на тлі посилення напруженості на Корейському півострові після нещодавніх випробувань зброї Північною Кореєю, які були розцінені як відповідь на спільні військові навчання Південної Кореї та США .

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили в суботу, 8 квітня, що минулого тижня країна провела випробування підводного безпілотника з ядерною зброєю. Як заявило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), безпілотник курсував біля східного узбережжя Північної Кореї понад 71 годину, перш ніж його боєголовка була підірвана під водою.

Відсутність відповіді Північної Кореї на щоденні дзвінки може бути передвісником подальших військових навчань режиму. У серпні 2017 року Північна Корея не відповіла на запит Південної Кореї про проведення військових переговорів за кілька днів до запуску балістичної ракети, яка пролетіла над Японією.