США та Південна Корея налагоджують тіснішу співпрацю щодо загрози з боку КНДР та регіональних питань

Президент Південної Кореї також планує відвідати США.

Сполучені Штати і Південна Корея посилюють свою співпрацю для вирішення різних питань, включаючи загрозу з боку Північної Кореї, повідомляє Yonhap , інформує ZN.ua .

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Президент США Джо Байден і лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль також прагнуть розширити багатосторонню співпрацю своїх країн з Японією, щоб стримати ескалацію провокацій з боку Північної Кореї, йдеться в доповіді Дослідницької служби Конгресу США (CRS).

«Президенти Джо Байден і Юн скористалися більшою стратегічною узгодженістю між США і Південною Кореєю, налагодивши тіснішу співпрацю щодо політики відносно КНДР шляхом проведення військових навчань і розширення тристоронньої співпраці з Японією», - йдеться у звіті.

Ця доповідь стала оновленням старого звіту CRS про відносини США та Південної Кореї і вийшла напередодні запланованого державного візиту Юна до Вашингтона.

Президент Південної Кореї прибуде в США 24 квітня, ставши першим південнокорейським лідером, який здійснить державний візит до Вашингтона з 2011 року. Він також виступить на спільному засіданні Конгресу США 27 квітня, ставши першим південнокорейським главою держави, який зробить це з 2013 року.

У доповіді зазначається, що за нового південнокорейського лідера США і Південна Корея стають дедалі більш узгодженими у багатьох політичних питаннях.

«Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який перебуває на посаді з травня 2022 року, прагне перетворити Південну Корею на "глобальну ключову державу", підвищивши її авторитет за межами Корейського півострова і ставши більш активним партнером в Індо-Тихоокеанській стратегії Сполучених Штатів», - йдеться в повідомленні, де також зазначається, що Південна Корея опублікувала свою першу в історії Індо-Тихоокеанську стратегію минулого року.

«Незважаючи на зближення, підхід Південної Кореї до Китаю є менш конфронтаційним, ніж підхід Сполучених Штатів, а економічні суперечки між США та Південною Кореєю зросли через скарги Південної Кореї на положення про електротранспортні засоби у Законі США про зниження інфляції від 2022 року», - додали в агентстві.

Однак, згідно з доповіддю, США та Південна Корея більш узгоджені, коли справа доходить до відносин з Північною Кореєю.

«Якщо попередній уряд Південної Кореї робив акцент на дипломатії з Північною Кореєю, то Юн і Байден наголошують на стримуванні», - йдеться у звіті.

Також зазначається, що країни відновили «консультації на високому рівні щодо розширеного стримування», а США збільшили розгортання стратегічних засобів, таких як винищувачі-невидимки, в регіоні.

«Поряд з цими кроками, два союзники запропонували Пхеньяну безумовну гуманітарну допомогу, а Юн пообіцяв надати масштабну економічну допомогу, якщо Північна Корея розпочне справжній і суттєвий процес денуклеаризації», - додається у звіті.