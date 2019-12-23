На Донбассе в ходе перестрелки с боевиками погиб боец 93-й бригады "Холодный Яр"

Герману Соловьеву было 29 лет.

На Донбассе в ходе перестрелки с боевиками погиб боец ?93-й бригады "Холодный Яр"
Фото: facebook.com/93OMBr

В зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в фейсбуке.

"Вчера вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады "Холодный Яр" - солдата Соловьева Германа Игоревича, 90-го года рождения. Он умер во время перестрелки с пророSSийскими наемниками прямо на позиции", - говорится в сообщении.

Герман был механиком-водителем. Из-за высокого роста имел позывной "Маяк".

"Не пил, не курил, очень хороший механик-водитель, золотые руки. Отличный специалист. Сказали - сделал. Обычно, таких людей не хватает в армии. Это огромная потеря", - говорят про него побратимы.

Герман Соловьев родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные Силы пришел в сентябре 2018 года, а к 93-й бригаде присоединился, когда та вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком.

У погибшего осталась мать.

Напомним, в воскресенье боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"Германия не будет отвечать на санкции США против "Северного потока-2"
"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов"Квартал 95" "перепутал" Трампа с Зеленским, изобразив его играющим на пианино без штанов
Нефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотникиНефтегазовые предприятия в Сирии атаковали беспилотники
На западной границе Украины образовались километровые очередиНа западной границе Украины образовались километровые очереди
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский военный погиб на Донбассе, еще один - раненУкраинский военный погиб на Донбассе, еще один - ранен
ГПУ выявила хищение средств в ходе ремонта моста в Станице ЛуганскойГПУ выявила хищение средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской
Боевики за сутки семь раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеБоевики за сутки семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
В Минске не договорились о новом перемирии на Донбассе и продлили староеВ Минске не договорились о новом перемирии на Донбассе и продлили старое
В Марьинке из-за обстрела погиб мирный жительВ Марьинке из-за обстрела погиб мирный житель
Штаб ООС назвал имя погибшего украинского военногоШтаб ООС назвал имя погибшего украинского военного
За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУЗа сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
Экс-боец белорусского "эскадрона смерти" признался в убийствах оппозиционеровЭкс-боец белорусского "эскадрона смерти" признался в убийствах оппозиционеров
Поляков подал заявление о выходе из "Слуги народа"Поляков подал заявление о выходе из "Слуги народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости