На западной границе Украины образовались километровые очереди

Люди более суток не могут въехать на украинскую территорию.

Фото: http://www.mukachevo.net/

На пунктах пропуска на западной границе Украины образовались километровые очереди. Люди не могут въехать на украинскую территорию по несколько суток.

ТСН сообщает об очередях в пункте пропуска "Смильница-Кросценко" и "Шегини-Медика" утром 22 декабря.

"Очереди на границе в пункте пропуска Смильница не двигается уже в течение пяти часов, а некоторые ждут свою возможность попасть в Польшу уже 40 часов", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, в пункте пропуска Шегини автомобильный затор растянулся на десятки километров. Очевидцы рассказали, что некоторые автомобили ждут уже трое суток.

Издание Мукачево.net информирует о километровых очередях на пунктах пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое", "Тиса" и "Вилок-Тисабеч" на въезд в Закарпатья.

В пограничной службе сообщили, что с понедельника ожидают увеличения ажиотажа в связи с приближением рождественско-новогодних праздников.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов сообщил, что наибольшее количество автомобилей минувшей ночью собралось на Краковце - 1460 легковых, 229 грузовиков и 103 автобуса.

"Извините за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросить максимум людей с выезда на въезд ", - написал Нефедов в фейсбук.

Чтобы договориться об ускорении работы, Нефедов пообещал лично поехать на западную границу в понедельник.

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