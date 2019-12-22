На западной границе Украины образовались километровые очереди
Люди более суток не могут въехать на украинскую территорию.
На пунктах пропуска на западной границе Украины образовались километровые очереди. Люди не могут въехать на украинскую территорию по несколько суток.
ТСН сообщает об очередях в пункте пропуска "Смильница-Кросценко" и "Шегини-Медика" утром 22 декабря.
"Очереди на границе в пункте пропуска Смильница не двигается уже в течение пяти часов, а некоторые ждут свою возможность попасть в Польшу уже 40 часов", - говорится в сообщении.
По информации журналистов, в пункте пропуска Шегини автомобильный затор растянулся на десятки километров. Очевидцы рассказали, что некоторые автомобили ждут уже трое суток.
Издание Мукачево.net информирует о километровых очередях на пунктах пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое", "Тиса" и "Вилок-Тисабеч" на въезд в Закарпатья.
В пограничной службе сообщили, что с понедельника ожидают увеличения ажиотажа в связи с приближением рождественско-новогодних праздников.
Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов сообщил, что наибольшее количество автомобилей минувшей ночью собралось на Краковце - 1460 легковых, 229 грузовиков и 103 автобуса.
"Извините за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросить максимум людей с выезда на въезд ", - написал Нефедов в фейсбук.
Чтобы договориться об ускорении работы, Нефедов пообещал лично поехать на западную границу в понедельник.