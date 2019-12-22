МИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны

"Заявления Путина повторяют риторику пропаганды сталинского режима".

МИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны
Фото: telegraf.com.ua

Министерство иностранных дел Польши обвинило президента РоSSии Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны. Об этом говорится в официальном заявлении польского ведомства.

"С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти РоSSийской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих ошибочную картину событий", - говорится в сообщении.

Речь идет о словах Путина во время пресс-конференции 19 декабря. Тогда он заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а "ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию". Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

"Нынешние попытки РоSSии реабилитировать немецко-советское соглашение 1939 и заставить замолчать его долгосрочные трагические последствия - это не более чем попытка фальсификации истории и защиты политики тоталитарных режимов, жертвами которых стали не только поляки, евреи, литовцы, латыши, эстонцы, румыны, финны, украинцы, белорусы и многие другие народы, но и сами россияне", - заявили в польском министерстве.

В ведомстве отметили, что заявления Путина повторяют риторику «пропаганды сталинского режима» и нивелируют достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в отношениях с Польшей.

В связи с этим польский МИД считает целесообразным возобновить работу Группы сложных дел для соблюдения исторического диалога с Россией.

Напомним, ранее Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями".

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