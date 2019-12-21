Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков

Ко второму чтению законопроекта нужно рассмотреть больше 4 тысяч правок.

Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков
Фото: facebook/Владимир Струмковский

В пятницу, 20 декабря, все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что аграрный комитет остался без новогодних каникул из-за земельного закона. Правки будут рассматривать вплоть до 10 января.

Напомним, что в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. К нему подали больше 4 тысяч правок, которые нужно сначала рассмотреть на комитете, а потом и в зале заседаний.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
Из-за столкновений под Радой задержали 26 человекИз-за столкновений под Радой задержали 26 человек
В полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве ШереметаВ полиции отрицают противоречивость результатов экспертиз в деле об убийстве Шеремета
РоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольцаРоSSия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)Кабмин инициировал усиление ответственности за ложные минирования (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового годаВопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
В 10 областях Украины аграрии снова перекрыли дороги, протестуя против продажи землиВ 10 областях Украины аграрии снова перекрыли дороги, протестуя против продажи земли
В "Слуге народа" поддержали референдум о продаже земли иностранцамВ "Слуге народа" поддержали референдум о продаже земли иностранцам
Разработчики законопроекта о легализации игорки попали в ловушку, - президент лотерейного оператораРазработчики законопроекта о легализации игорки попали в ловушку, - президент лотерейного оператора
На сайте Рады появился текст законопроекта Зеленского о децентрализацииНа сайте Рады появился текст законопроекта Зеленского о децентрализации
Кулеба в Вашингтоне рассказал о подготовке встречи Трампа и ЗеленскогоКулеба в Вашингтоне рассказал о подготовке встречи Трампа и Зеленского
"Слуга народа" не будет продлевать мораторий на продажу земли"Слуга народа" не будет продлевать мораторий на продажу земли
Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект об особом статусе ДонбассаРуководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект об особом статусе Донбасса
В Польше по подозрению в подготовке теракта в ТРЦ задержали украинцаВ Польше по подозрению в подготовке теракта в ТРЦ задержали украинца
Разумков: "красные линии" на нормандской встречи будут соблюденыРазумков: "красные линии" на нормандской встречи будут соблюдены
Последние новости
Подгружаем последние новости