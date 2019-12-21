Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта о рынке земли, - Разумков

Ко второму чтению законопроекта нужно рассмотреть больше 4 тысяч правок.

В пятницу, 20 декабря, все депутатские фракции и группы в парламенте подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

"Нужно отдать должное, что сегодня подписан меморандум всеми депутатскими фракциями и группами и достигнуты договоренности, в рамках которых мы будем работать во время подготовки этого очень важного законопроекта ко второму чтению", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что аграрный комитет остался без новогодних каникул из-за земельного закона. Правки будут рассматривать вплоть до 10 января.

Напомним, что в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. К нему подали больше 4 тысяч правок, которые нужно сначала рассмотреть на комитете, а потом и в зале заседаний.