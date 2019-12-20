Главы МИД Украины и Германии рассчитывают на прогресс в переговорах "нормандской четверки"

Пристайко также заверил Мааса, что Украина остается надежным партнером в поставках газа.

Главы МИД Украины и Германии рассчитывают на прогресс в переговорах "нормандской четверки"
Фото: #twitter#.com/VPrystaiko

Министры иностранных дел Украины и Германии - Вадим Пристайко и Хайко Маас – считают, что сторонам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в нормандском формате в дальнейшем.

Об этом Пристайко сообщил в своем Twitter.

"С Министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в нормандском формате. По решению лидеров министры иностранных дел определили следующие шаги по имплементации решений парижского саммита нормандской четверки", - написал он.

З Міністром закордонних справ ФРН @HeikoMaas погодились, що, попри деякі затримки, нам вдасться досягти відчутного прогресу в переговорах у нормандському форматі. За рішенням лідерів міністри закордонних справ визначили наступні кроки з імплементації рішень паризького саміту Н4. pic.twitter.com/kc99muqwwH

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 20, 2019

Пристайко также подтвердил Маасу, что Украина остается надежным партнером в поставках природного газа для Европы.

"Мы преданы курсу на ЕС и НАТО и рассчитываем на поддержку нашего евроинтеграционного курса во время председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года", - добавил Пристайко.

Підтвердив, що Україна залишається надійним партнером у постачанні природного газу для Європи. Ми віддані курсу на ЄС і НАТО та розраховуємо на підтримку нашого євроінтеграційного курсу під час головування ФРН в Раді ЄС у другій половині 2020 року. pic.twitter.com/fyjked4ie0

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 20, 2019

Как сообщалось, 19-20 декабря глава МИД Украины находится с рабочим визитом в Германии.

Напомним, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что на встрече в "нормандском формате" был установлен прямой контакт между президентами Украины и РФ.

9 декабря в Париже встретились лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия). Президент Украины Владимир Зеленский на встрече согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".

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