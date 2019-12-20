Парламент проголосовал за введение единого реестра педофилов

Доступ к нему будут иметь правоохранители и работники учебных заведений.

Парламент проголосовал за введение единого реестра педофилов
Фото: zik.ua

Парламент проголосовал за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

За законопроект отдали голос 325 народных депутатов, говорится на сайте парламента.

Документ внедряет единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности.

Получить информацию о том, является ли определенное лицо внесенным в этот реестр, смогут руководители дошкольных, средних, внешкольных учреждений, а также учреждения здравоохранения и другие, которые обязаны осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать им услуги медицинского, учебного и социального характера, при приеме человека на работу, а также руководители органов власти, местного самоуправления и лица, желающие проверить свое наличие в нем.

Все лица из этого реестра будут обязаны уведомлять правоохранителей о смене места жительства или работы.

Помимо этого, законопроект предполагает ввести наказания за изнасилование несовершеннолетнего лица независимо от согласия 10-15 лет лишения свободы. Пункты о добровольной химической кастрации из документы изъяли.

Напомним, 11 июля Рада поддержала создание реестра педофилов и их принудительную химическую кастрацию (законопроект №6449).

Кроме того, Рада намерена была ввести реестр педофилов с доступом для правоохранителей и сотрудников учебных учреждений, а также их добровольную химическую кастрацию (законопроект №6607).

4 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на закон №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".



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