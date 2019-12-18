РФ заявила о завершении строительства железной дороги через Керченский пролив

Ростехнадзор подтвердил эту информацию.

РФ заявила о завершении строительства железной дороги через Керченский пролив
Фото: МОСТ

РоSSия завершила строительство железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на СМИ РФ.

Завершение строительства официально подтвердили также в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

"Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - заявили в Ростехнадзоре.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что РоSSия начала железнодорожные билеты в оккупированный Крым. Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь. Время в пути - 33 часа. Первым по Керченскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

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