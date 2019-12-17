Депутатам разослали ключевые правки к законопроекту о земле

Депутатам Верховной Рады разослали "методички" с ключевыми правками и объяснениями по законопроекту №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, который будет рассматриваться во втором чтении.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Они предусматривают, что право собственности земли будет гарантировано только гражданам Украины и юридическим лицам, которые созданы и зарегистрированы по украинскому законодательству и участниками которых являются только граждане Украины, государство или территориальные громады.

Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юрлицам будет запрещено покупать сельхозземлю, но это ограничение может быть снято в случае принятия соответствующего решения на референдуме. При любом исходе референдума иностранцам не позволят покупать земли возле границы. Также нельзя будет покупать землю роSSийским компаниям (до прекращения агрессии и оккупации), участникам (в том числе бывшим) террористических организаций, иностранным государствам, офшорным компаниям и т.п.

Изменяется ограничение на концентрацию. Оно составит 10 тыс. га (в первом чтении - 200 тыс. га).

Нарушение этих условий будет наказываться конфискацией.

Также прописано положение о том, что до 1 января 2025 года цена продажи земельных участков, выделенных в виде паев, не может быть меньшей их нормативной денежной оценки.

В заключительных положениях законопроекта прописали поручение разработать законопроект о создании специальных фондов развития сельских территорий, куда будут идти поступления от продажи земли местными громадами. При этом в законопроекте №2194 предусмотрено, что решение будет требовать одобрения 2/3 депутатов соответствующего совета, а ограничение составит не больше 20% земель в год.

Также готовятся отдельные законопроекты, которые введут повышенный налог на перепродажу земли для предотвращения спекуляции и предложат решение проблемы эксплуатации мелиоративной инфраструктуры.

Напомним, 13 ноября парламент принял в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

На рассмотрение правок ко второму чтению потребуется 10-12 пленарных дней.