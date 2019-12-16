В Конгресс США внесен законопроект с осуждением притеснений Россией верующих на Донбассе и в Крыму

Конгрессмены США Джо Уилсон и Эммануэль Кливер, которые входят в Хельсинкскую комиссию США , внесли в Конгресс законопроект по поддержке свободы вероисповедания на территории Украины, передает Голос Америки.

Глава Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Викер планирует внести подобный законопроект в Сенат на следующей неделе, говорится в сообщении Хельсинкской комиссии.

Авторы законопроекта отмечают, что Кремль преследует мирные религиозные общины в оккупированном Крыму и на контролируемом его представителями Донбассе даже более жестко и широко, чем на территории РоSSии. По их словам, правительство РоSSии нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважению и защите религиозных свобод. Конгрессмены считают, что "беззаконие Кремля должно повлечь за собой последствия, что будет означать правосудие для народа Украины".

"Более пяти лет РоSSия незаконно оккупирует Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она командует. Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру. РоSSийские чиновники виноваты в этом, и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности", - говорит конгрессмен Уилсон.

Нарушения, отмечается в законопроекте, которые РоSSия осуществляет на оккупированной и контролируемой территории, в основном направлены против Православной Церкви Украины, ранее известной как Украинская Православная Церковь Киевского патриархата, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.

Согласно законопроекту, президент Соединенных Штатов будет обязан принимать во внимание нарушения прав верующих и на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить ли РоSSию в перечень стран, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере.

Законопроект разъясняет, что РоSSия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала, или контролирует, сообщает Хельсинкская комиссия.