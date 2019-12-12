В Раде приняли закон о проведении в Украине весенней сессии Ассамблеи НАТО

Депутаты Верховной Рады поддержали в целом проект постановления о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в Украине. Об этом сообщает «Громадське».

За соответствующий законопроект проголосовало 322 депутата. Против выступили представители «ОПЗЖ».

Постановление предусматривает образование Организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, который должен разработать соответствующий план мероприятий.

Согласно постановлению, весенняя сессия Ассамблеи пройдет Киеве 22-25 мая 2020 года.

Авторы постановления надеются, что проведение сессии ПА НАТО в Украине будет способствовать повышению авторитета страны.

Сессия будет состоять из пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидают прибытие до 600 иностранных гостей.

7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.