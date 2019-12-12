МИД отреагировал на визит крымских "чиновников" в Сербию

Представители оккупационной администрации Крыма в Белграде встречались с депутатами парламента Сербии.

МИД отреагировал на визит крымских "чиновников" в Сербию
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность из-за визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря.

Об этом говорится в комментарии, распространенном пресс-службой украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время визита были проведены встречи с депутатами парламента Сербии. Представители "крымской власти" также приняли участие в конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".

"Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, который нарушает положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка РоSSийской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым", - говорится в комментарии.

Для выражения протеста в МИД Украины была приглашена временная поверенная в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич.

Ранее МИД Украины вызывал посла Чехии из-за встречи президента Земана с "подкарпатскими русинами" на приеме по случаю Национального праздника Чешской Республики.

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