В РоSSии из первой серии "Слуги народа" вырезали фразу "Путин - Hublot"

В Москве шутки про "хубло" не услышали, но в регионах цензура этого эпизода не коснулась.

В РоSSии из первой серии "Слуги народа" вырезали фразу "Путин - Hublot"
Фото: znaj.ua

В РоSSии из первой серии сериала "Слуга народа" на телеканале ТНТ вырезали фразу "Путин - Hublot" (название швейцарских часов, правильно произносится как "юбло", более распространенная транскрипция - "хубло"). Об этом пишет роSSийское бюро BBC.

Согласно с сюжетом, президент Голобородько, которого играет нынешний президент Украины Владимир Зеленский, приходит выбирать часы и костюм. Его помощник рассказывает ему, что президент РФ Владимир Путин носит часы марки Hublot. На это персонаж Зеленского отвечает: "Путин - хубло"?

Именно этот момент был вырезан из сериала во время трансляции в Москве. Пользователи соцсетей однако сообщили, что в регионах цензура этого эпизода не коснулась и шутка о роSSийском президенте прозвучала.

Напомним, с 11 декабря принадлежащий "Газпрому" телеканал ТНТ начал показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский.

Студия "Квартал 95" объяснила, что права на трансляцию сериала "Слуга народа" роSSийскому телеканалу ТНТ продала шведская компания Eccho Rights, которая является дистрибьютором ряда их продуктов с 2012 года. Однако в студии не ответили, на каких условиях сериал при участии президента Украины в главной роли будет вестись на роSSийском телеканале, а также получат ли они роялти от трансляций.

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