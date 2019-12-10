В Одесской области открыли мемориал погибшим морпехам
Родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей.
В Одесской области на территории военного городка в поселке Дачное открыли мемориальный комплекс в честь павших в боях морских пехотинцев 35-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.
Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли, поднимающиеся в небо.
На церемонии открытия мемориала участники почтили павших морпехов минутой молчания и возложили венки и цветы.
Капеллан 35-й бригады отец Александр провел панихиду, после чего родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей. В частности, медалью "Защитнику Отечества" были посмертно награждены: лейтенант Андрей Барсуков, старший сержант Иван Сакаль, старший матрос Денис Козьма, матрос Александр Бердник, матрос Михаил Кобец, матрос Александр Ляшок.