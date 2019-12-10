В Одесской области открыли мемориал погибшим морпехам

Родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей.

В Одесской области открыли мемориал погибшим морпехам
В Одесской области открыли мемориал погибшим морпехам
Фото: mil.gov.ua

В Одесской области на территории военного городка в поселке Дачное открыли мемориальный комплекс в честь павших в боях морских пехотинцев 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

Композиция мемориала состоит из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная именно для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики отдельно выделяются журавли, поднимающиеся в небо.

На церемонии открытия мемориала участники почтили павших морпехов минутой молчания и возложили венки и цветы.

Капеллан 35-й бригады отец Александр провел панихиду, после чего родственники погибших бойцов получили награды за своих сыновей. В частности, медалью "Защитнику Отечества" были посмертно награждены: лейтенант Андрей Барсуков, старший сержант Иван Сакаль, старший матрос Денис Козьма, матрос Александр Бердник, матрос Михаил Кобец, матрос Александр Ляшок.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
В Николаевской области при ремонте детсада разворовали более 1 млн гривенВ Николаевской области при ремонте детсада разворовали более 1 млн гривен
НАБУ проводит обыски в одесской мэрииНАБУ проводит обыски в одесской мэрии
ФСБ очередной раз пыталась завербовать жителей Луганской областиФСБ очередной раз пыталась завербовать жителей Луганской области
В Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничествеВ Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничестве
Гончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской областиГончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области
Житель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБЖитель Харьковской области получил год и 9 месяцев за попытку похищения "врага Путина" по заказу ФСБ
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
РоSSийский "Мемориал" признал политзаключенным украинца Александра МарченкоРоSSийский "Мемориал" признал политзаключенным украинца Александра Марченко
Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУЗеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУ
Отдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской областиОтдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской области
Последние новости
Подгружаем последние новости