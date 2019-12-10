Переговоры прошли очень успешно, - Мендель
"Украинская позиция была представлена очень сильно".
Переговоры в "нормандском формате" в Париже прошли успешно, украинская позиция была представлена очень сильно.
Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Укринформ.
"Переговоры прошли очень успешно и те позиции, которые высказывал Президент Украины, они, действительно, получили место", - отметила Мендель.
Она также заверила, что "украинская позиция была представлена очень сильно".
Напомним, в рамках саммита в нормандском формате в Париже состоялась также первая личная встреча президентов Украины и РоSSии. Переговоры длились около часа.
По данным СМИ, на "нормандском саммите" достигнута, в частности, договоренность об обмене в формате "всех на всех" до конца года.