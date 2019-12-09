Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывода войск РоSSии из Крыма

За проголосовали 63 страны-участницы.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к РоSSии как к государству-оккупанту вывести свои войска из Крыма и прекратить оккупацию территории Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-глава комитета ООН по информации Олег Николенко.

За документ проголосовали 63, против - 19 стран-участниц, не голосовали 66. Документ разрабатывали Украина, несколько стран ЕС, США и Канада.

Среди основных положений резолюции - призыв к РоSSии вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Также осуждается проведение Россией военных учений в Крыму и использование захваченных нею военных предприятий.

Фото: #facebook#.com/oleg.nikolenko.50

Фото: #facebook#.com/oleg.nikolenko.50

"Ударение на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове. Фиксация факта о том, что усиление роSSийского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибережных районах Украины, в том числе на Донбассе", - говорится в резолюции.

Среди стран, которые голосовали против резолюции, есть РоSSия, Сирия, Беларусь, Иран, Куба и Армения.

Напомним, 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях роSSийской оккупации. Об этом сообщается в твиттере постоянного представительства Украины при ООН.

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