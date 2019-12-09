Экс-участник АТО Грищенко заявил, что ему предлагали "взять на себя" вину за убийство Шеремета

В обмен на это, по его словам, обещали освободить его супругу - "Пуму".

Экс-участник АТО Грищенко заявил, что ему предлагали "взять на себя" вину за убийство Шеремета
Инна и Влад Грищенко

Подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области бывший участник АТО Владислав Грищенко заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее заявление он сделал во время своей речи в Печерском райсуде Киева, пишет "Украинская правда".

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, он не сказал, по какому делу пришел. Он только пришел и подал мне такой вот красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии. На одной был Шеремет, которого взорвали, на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно дело на себя, и твоя жена выходит из-под ареста", - заявил Грищенко.

Он попросил приобщить к делу видео из кабинета, где он беседовал со следователями. Также Грищенко сказал, что ему предлагали взять вину на себя за резонансные преступления еще несколько человек - "в звании полковник и майор".

Напомним, что Владислав Грищенко и его супруга Инна ("Пума") были задержаны по подозрению в причастности к покушению на убийство Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

"Событие произошло в июле 2018 в Косове: в полицию обратился местный житель с сообщением о том, что на собственном дворе заметил под машиной опасный предмет. При осмотре специалисты взрывотехнической службы обнаружили самодельное взрывное устройство (5 кг в тротиловом эквиваленте)", - говорится в сообщении.

24 сентября 2019 оперативники Ивано-Франковской области совместно со спецподразделением КОРД Волыни задержали подозреваемого в совершении покушения. Это - житель Киева, ранее судимый за совершение тяжких преступлений. Тогда во время обысков, проведенных в трех областях Украины, правоохранители изъяли предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В июле 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".

В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Мемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проектаМемориальный центр "Бабий Яр" изменил наблюдательный совет и команду проекта
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружияУкраинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
РФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛОРФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛО
Шокин заявил, что его пытались отравитьШокин заявил, что его пытались отравить
КНДР заявила о стратегическом испытании на полигоне, который обещала закрытьКНДР заявила о стратегическом испытании на полигоне, который обещала закрыть
В Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее времяВ Минобороны заявили о изменении структуры ВСУ в ближайшее время
Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" не означает прекращения транзита газа через Украину
Президент Казахстана после отказа признать аннексию Крыма заявил о симпатии к УкраинеПрезидент Казахстана после отказа признать аннексию Крыма заявил о симпатии к Украине
Филарет снова заявил, что томос ПЦУ - не настоящийФиларет снова заявил, что томос ПЦУ - не настоящий
Денисова заявила о пытках участника Автомайдана Якименко в роSSийской тюрьмеДенисова заявила о пытках участника Автомайдана Якименко в роSSийской тюрьме
Рожкова заявила, что протестующие снесли ей воротаРожкова заявила, что протестующие снесли ей ворота
Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого влияния на решения ЕС по "Северному потоку 2"Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого влияния на решения ЕС по "Северному потоку 2"
Последние новости
Подгружаем последние новости