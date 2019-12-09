Экс-участник АТО Грищенко заявил, что ему предлагали "взять на себя" вину за убийство Шеремета

В обмен на это, по его словам, обещали освободить его супругу - "Пуму".

Подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области бывший участник АТО Владислав Грищенко заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее заявление он сделал во время своей речи в Печерском райсуде Киева , пишет "Украинская правда".

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, он не сказал, по какому делу пришел. Он только пришел и подал мне такой вот красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии. На одной был Шеремет, которого взорвали, на второй был Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно дело на себя, и твоя жена выходит из-под ареста", - заявил Грищенко.

Он попросил приобщить к делу видео из кабинета, где он беседовал со следователями. Также Грищенко сказал, что ему предлагали взять вину на себя за резонансные преступления еще несколько человек - "в звании полковник и майор".

Напомним, что Владислав Грищенко и его супруга Инна ("Пума") были задержаны по подозрению в причастности к покушению на убийство Михаила Чекурака в Косове Ивано-Франковской области.

"Событие произошло в июле 2018 в Косове: в полицию обратился местный житель с сообщением о том, что на собственном дворе заметил под машиной опасный предмет. При осмотре специалисты взрывотехнической службы обнаружили самодельное взрывное устройство (5 кг в тротиловом эквиваленте)", - говорится в сообщении.

24 сентября 2019 оперативники Ивано-Франковской области совместно со спецподразделением КОРД Волыни задержали подозреваемого в совершении покушения. Это - житель Киева , ранее судимый за совершение тяжких преступлений. Тогда во время обысков, проведенных в трех областях Украины, правоохранители изъяли предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В июле 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".

В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен.