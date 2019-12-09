Фото: OAN

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что его пытались отравить.

Об этом говорится в сюжете американского репортера Шанель Рион с телеканала One America News, в котором она описала недавнюю поездку адвоката Трампа Руди Джулиани в Украину.

"Здоровье Шокина не позволяет ему путешествовать из-за, по его словам, попытки отравления. Поэтому мы отправились к Шокину в Киев ", - заявила она.

Напомним, что Виктор Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года.

В ноябре 2015 года неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве . Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос тогда намекал, что к покушению на Шокина могут быть причастны братья Клюевы. При этом слова Матиоса о том, что злоумышленники использовали тепловизор, поскольку окна были зашторены, вызвали насмешки.