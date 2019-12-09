Шокин заявил, что его пытались отравить
Адвокат Трампа встречался с бывшим генпрокурором в Киеве.
Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что его пытались отравить.
Об этом говорится в сюжете американского репортера Шанель Рион с телеканала One America News, в котором она описала недавнюю поездку адвоката Трампа Руди Джулиани в Украину.
"Здоровье Шокина не позволяет ему путешествовать из-за, по его словам, попытки отравления. Поэтому мы отправились к Шокину в Киев", - заявила она.
Напомним, что Виктор Шокин был генеральным прокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года.
В ноябре 2015 года неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос тогда намекал, что к покушению на Шокина могут быть причастны братья Клюевы. При этом слова Матиоса о том, что злоумышленники использовали тепловизор, поскольку окна были зашторены, вызвали насмешки.