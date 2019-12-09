Американский канал OAN выпустил сюжет с обвинениями Луценко в адрес экс-посла США

Бывший генпрокурор заявил, что Йованович солгала под присягой.

?Американский канал OAN выпустил сюжет с обвинениями Луценко в адрес экс-посла США
Фото: twitter.com/ChanelRion

Правый американский канал One America News в воскресенье выпустил первый сюжет, сделанный в рамках интервью бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани, записанного в Будапеште.

В ходе беседы Луценко рассказал о "списке неприкасаемых" от посла США Мари Йованович и обвинил ее во лжи под присягой.

"Она попросила меня закрыть дело в отношении одного человека, на что я сказал: это не возможно, я не могу закрывать дела без расследования. Я взял лист бумаги со стола и написал эти три фамилии: Касько, Лещенко, Шабунин. Хорошо, говорю, госпожа посол, давайте продолжим список неприкасаемых. Она спросила: почему вы такой серьезный. Тогда я порвал этот листок и сказал, что пока я генеральный прокурор, ни президент, ни посол не смогут давать или анонсировать мне такой список", - сказал Луценко.

По его словам, Йованович выбежала из его кабинета "с красным лицом".

При этом он признал, что "технически" никакого списка посол США ему не давала.

Второе обвинение Луценко в адрес Йованович касается помощи в расследовании относительно фонда Franklin Templeton, через который, по мнению бывшего генерального прокурора, "семья" Виктора Януковича отмывала деньги.

Он заявил, что посол соврала в Конгрессе, заявив, что Луценко не просил ее о содействии.

"У меня плохие новости для госпожи Йованович. Вот мое письмо, письмо моего заместителя, с просьбой о сотрудничестве в расследовании против преступной организации Януковича и в отношении возможных инвестиций в американские фонды взаимных инвестиций или другие фонды с целью отмывания денег", - заявил Луценко.

Напомним, что бывший посол США в Украине Мари Йованович во время своих показаний перед комитетами Палаты представителей говорила, что Луценко пытался ей навредить. "Думаю, господину Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры", - рассказала Йованович.

В свою очередь бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер говорил, что Луценко распространял выдумки, чтобы казаться важным для США.

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