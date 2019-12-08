Полиция подсчитала число участников вече на Майдане

Акция на Банковой продолжается.

Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Фото: Макс Требухов

В созванном проевропейскими оппозиционными силами вече "Красные линии", которое прошло днем 8 декабря на Майдане Незалежности в Киеве, приняли участие 8 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что во время мероприятий на Майдане Незалежности грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. На одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Также сообщается, что сейчас продолжается акция под Офисом президента на ул. Банковой. В настоящее время в мероприятии, по данным полиции, принимают участие около 2 тысяч человек.

В полиции добавили, что в центре Киева несут службу полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГосЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.

Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога.

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