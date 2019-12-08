Гончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук требует уволить три должностных лица из-за пожара в Одесском колледже, в результате которого погибли 10 человек. Об этом он заявил во время брифинга в Одессе 8 декабря, сообщает Укринформ.

"Я обратился сегодня к руководству Государственной службы чрезвычайных ситуаций для того, чтобы отстранить, а затем уволить руководителя Одесской ГосЧС и заместителя ответственного за профилактику", - сказал Гончарук.

Он также сообщил, что сегодня было принято решение об увольнении руководителя департамента образования Одесской гособладминистрации.

"Человек, который отвечал за учебную часть в области, она по определенным причинам не справилась со своими обязанностями. Там не были оформлены необходимые документы для того, чтобы колледж мог нормально получить финансирование на капитальные расходы", - рассказал премьер.

Ранее Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря.