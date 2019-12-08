На Донбассе погиб военный, еще трое получили ранения и травмы

В субботу в зоне ООС произошло 10 обстрелов.

В субботу, 7 декабря, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два защитника получили ранения, а один - боевую травму.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" роSSийские оккупационные войска осуществили четыре обстрела: вблизи Новоселовки Второй, Широкино, дважды неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов: у Майорска, дважды неподалеку Новолуганского, в районе Золотого, Железного и Луганского.

С начала воскресенья роSSийские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.

Ранее сообщалось, что украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия. Боец ВСУ получил ранения сетчатки глаза.