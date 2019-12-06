Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО

Соответствующий закон был принят в 2014 году, но не вступил в силу.

Президент Владимир Зеленский дал понять, что готов подписать закон об амнистии на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей при выполнении ряда условий.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Закон об амнистии голосовался в Верховной Раде Украины, он просто не был подписан. Его проголосовали несколько лет назад", - напомнил Зеленский.

Закон о недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей был принят 16 сентября 2014 года на закрытом заседании Верховной Рады. Президент Петр Порошенко его так и не ввел в действие.

"Когда мы увидим после "нормандии" [саммита в Париже 9 декабря], что выводятся войска, разоружаются незаконные формирования, если у нас будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, тогда мы будем говорить об амнистии", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что под амнистию попадут только те, у кого не было "рук в крови".