Филарет снова заявил, что томос ПЦУ - не настоящий

Почетный патриарх продолжает настаивать на существовании УПЦ КП.

Филарет снова заявил, что томос ПЦУ - не настоящий
Фото: cerkva.info

Почетный патриарх Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в YouTube.

"Дорогие братья и сестры! Мы долго боролись и ждали Томоса, получили Томос, но не тот Томос, на который мы надеялись. Этот Томос поставил нас в другую зависимость. Если раньше украинская церковь зависела от Москвы, то теперь этот Томос поставил нас в зависимость от Константинополя. Константинополь требует уничтожения Киевского патриархата", - сказал Филарет.

"Почему не хочет дать патриарх Томос патриархату? Потому что патриархат - это действительно независимая церковь, а митрополия может входить в состав того или иного патриархата. Поэтому сейчас дано задание митрополиту Епифанию окончательно уничтожить Киевский патриархат, и киевского патриарха в том числе", - добавил почетный патриарх.

Он посетовал, что вынужден "бороться за существование Киевского патриархата".

"Недавно мы получили информацию о том, что существует документ о том, что Киевский патриархат уничтожен, патриарх должен покинуть патриархию и не служить во Владимирском соборе. И это окончательное решение является следствием той борьбы, захвата храмов Киевского патриархата, которое продолжается. И он делает все это силой, и доходит до того, что похищают священников, запугивают их, чтобы они не оставались в Киевском патриархате, а переходили в ту так называемую ПЦУ. Поэтому, дорогие братья и сестры, граждане Украины, почему мы боремся за существование Киевского патриархата? Потому что патриархат – это действительно независимая церковь. А нам, Украине, нужна независимая церковь, а не зависимая то от Москвы, то от Константинополя", - сказал Филарет.

Напомним, Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

Филарет управляет приходами Киевской епархии в составе поместной Православной церкви Украины.

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