Зеленский: Украина стремится приближать армию к стандартам НАТО не на словах, а на деле

Президент отметил, что это касается всех сфер обороны.

?Зеленский: Украина стремится приближать армию к стандартам НАТО не на словах, а на деле
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина стремится не на словах и не на плакатах, а конкретными действиями приближать Вооруженные силы Украины к стандартам НАТО.

Об этом он заявил, выступая на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины.

"Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и выучку. Мы стремимся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это касается всех сфер обороны: военного управления, логистики, подготовки, вооружений и самое главное - достойного обеспечения военнослужащих и их семей.

Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

В феврале 2019 года Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Новые власти заявили, что подавать новую заявку на получение плана действий по членству в НАТО не нужно, потому что остается в силе заявка от 2008 года.

3 декабря Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ.

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