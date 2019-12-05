Украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры

Первые чат-консультации будут запущены для Министерства социальной политики.

Украинцы смогут общаться с госорганами через мессенджеры
Фото: Макс Левин

Кабинет Министров намерен запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры. Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет у себя на фейсбуке.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - отметил министр.

Он отметил, что это решение снизит стоимость одного контакта и позволит качественнее обслуживать граждан.

Дубилет подчеркнул, что Кабмин запускает пилотный проект, позволяющий госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

«Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Причем мы хотим сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под нашу массовую оптимизацию», - отметил Дубилет.

По его словам, в отличие от телефонного звонка и бумажных запросов, в переписке в мессенджерах легче отслеживать случаи некачественных консультаций.

Первые чат-консультации будут запущены в ближайшее время для Министерства социальной политики.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал про алгоритм для электронной переписи населения. За основу возьмут данные мобильных операторов, а также данные о детях и пенсионерах из соответствующих реестров. После чего собранные данные соберут в математическую модель.

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