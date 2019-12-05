Во Франции проводят общенациональную забастовку против пенсионной реформы

По всей стране практически парализовано железнодорожное движение.

Во Франции проводят общенациональную забастовку против пенсионной реформы
Фото: rfi

Сегодня, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство. Об этом пишет RFI.

Этот день назвали "черным четвергом". Отмечается, что эта пенсионная реформа была предвыборным обещанием президента Франции Эммануэля Макрона.

Движущей силой забастовки стали в первую очередь транспортники, а также учителя, врачи, энергетики, авиадиспетчеры. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

В Париже бастует общественный транспорт, по всей стране практически парализовано железнодорожное движение - движение на высокоскоростных линиях поездов TGV будет обеспечено лишь на 10%. На региональных дж линиях будут ездить лишь 20% экспрессов. Предполагается, что железнодорожное движение будет сильно затруднено до 12 декабря.

Кроме того, закрыты две трети школ, бастуют 55% учителей. По всей Франции заявлено 245 манифестаций. В Париже введены повышенные меры безопасности.

На 5 декабря также отменили каждый пятый авиарейс во французских аэропортах. Компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов.

Суть реформы против которой выступает общество заключается в том, что государство намерено перейти от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без вычетов) французам придется работать минимум до 64 лет.

Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. Также отмечается, что у разных категорий работников есть свои причины недовольства реформой. Например, транспортники защищают свой специальный режим, который позволяет им выходить на пенсию досрочно.

Напомним, с осени 2018 года во Франции были протесты "желтых жилетов". Причиной манифестаций было повышение цены на топливо. Вследствие массовых протестов и столкновений с полицией, движению удалось добиться отмены повышения акцизов на топливо.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Джулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYTДжулиани прибыл в Европу для встреч с Куликом, Шокиным и Луценко, - NYT
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Блок рекламы


Похожие новости
Предприниматели устроили возле Рады пикет против закона о кассовых аппаратахПредприниматели устроили возле Рады пикет против закона о кассовых аппаратах
В Греции высказались против полного разделения государства и церквиВ Греции высказались против полного разделения государства и церкви
Против сына президента Бразилии открыли дело о присвоении госсредствПротив сына президента Бразилии открыли дело о присвоении госсредств
Американские сенаторы заверили Украину в поддержке против РоSSииАмериканские сенаторы заверили Украину в поддержке против РоSSии
Трибунал указал в названии дела против РоSSии факт задержания трех украинских кораблей и экипажей, - ЗеркальТрибунал указал в названии дела против РоSSии факт задержания трех украинских кораблей и экипажей, - Зеркаль
Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в Одесском морпортуГенпрокуратура и СБУ проводят обыски в Одесском морпорту
Украина подписала договор о покупке у Франции 20 патрульных катеровУкраина подписала договор о покупке у Франции 20 патрульных катеров
Минобороны допускает возможность провокаций против разведения силМинобороны допускает возможность провокаций против разведения сил
Туск о деле Порошенко: использование правосудия против политических оппонентов - трагедия для всей страныТуск о деле Порошенко: использование правосудия против политических оппонентов - трагедия для всей страны
На Донбассе противник из пушки БМП-1 обстрелял силы ООСНа Донбассе противник из пушки БМП-1 обстрелял силы ООС
Последние новости
Подгружаем последние новости