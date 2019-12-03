Вятрович стал депутатом и вступил во фракцию "Европейской солидарности"
Новый парламентарий пять лет возглавлял Институт национальной памяти.
Бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во вторник зачитал присягу народного депутата Украины, после чего вступил во фракцию "Европейской солидарности".
О его решении объявил спикер Дмитрий Разумков.
Вятрович был директором Украинского института нацпамяти с марта 2014 года по сентябрь 2019 года. В 2008-2010 годах он возглавлял архив СБУ.
На внеочередных выборах в Раду Вятрович присоединился к партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и шел по списку партии под номером 25. После выборов, в июне, Вятрович говорил, что его могут уволить из-за его критической позиции в отношении новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Напомним, 12 ноября Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко.
Ее место в Раде должна была занять Наталья Бойко, которая была 24-м номером в партийном списке. Она отказалась от мандата в пользу экс-главы института Нацпамяти Владимира Вятровича.