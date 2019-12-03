Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого влияния на решения ЕС по "Северному потоку 2"

При этом президент рассчитывает на поддержку США.

Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого влияния на решения ЕС по "Северному потоку 2"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никак не может влиять на решения Евросоюза по вопросу "Северного потока 2", однако он надеется на позитивный результат для Украины. Об этом президент рассказал в интервью Time.

"Я хочу, чтобы европейские лидеры пришли к другому результату, когда речь заходит о «Северном потоке», и предприняли другие шаги…Мы не имеем никакого влияния на решение европейцев. У нас его нет, и все тут. У меня нет никаких рычагов. Я могу рассчитывать только на ту сильную поддержку, которую я вижу по этому вопросу со стороны США", - отметил Зеленский.

По его словам, это единственное, что может помочь при остановке "Северного потока2".

Он также думает, что отношения РФ и Франции сейчас находятся на другом этапе нежели ранее. Отвечая на вопрос о перезагрузке отношений этих двух стран и высказываниях Макрона о том, что РФ является частью Европы, Зеленский отметил, что это «звучит странно».

"Когда дело доходит до РоSSии, кажется, что у Франции сейчас другие отношения с Россией. Я думаю, что некоторые из этих слов связаны с ослаблением политики санкций. Это то, что я сейчас осознал более глубоко. Я понимаю, потому что в экономическом плане (политика санкций) не идет на пользу Франции и Германии. Но когда мы говорим о людях, мы не должны рассматривать вопрос выгоды", - подчеркнул президент.

При этом он добавил, что европейские лидеры гарантировали ему, что политика санкций останется прежней, пока Украине не вернет все свои территории с учетом Крыма.



Коды для вставки в блог\форум




Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Блок рекламы


Похожие новости
Я бы очень хотел, чтобы США помогли и поняли нас, - ЗеленскийЯ бы очень хотел, чтобы США помогли и поняли нас, - Зеленский
Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Зеленский поддержал увольнение ТрубыЗеленский поддержал увольнение Трубы
Украина ни в коем случае не согласится на выборы в оккупированных территориях до вывода сил, - ЗеленскийУкраина ни в коем случае не согласится на выборы в оккупированных территориях до вывода сил, - Зеленский
Зеленский: к Путину доверия нет, но разговоры с ним были продуктивнымиЗеленский: к Путину доверия нет, но разговоры с ним были продуктивными
Зеленский: я не соглашусь на войну на ДонбассеЗеленский: я не соглашусь на войну на Донбассе
Зеленский: нормандская встреча – уже победа для насЗеленский: нормандская встреча – уже победа для нас
Зеленский заявил, что пророSSийские граждане Донбасса могут уезжать в РФЗеленский заявил, что пророSSийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Зеленский заявил, что не знал о двойном гражданстве АбромавичусаЗеленский заявил, что не знал о двойном гражданстве Абромавичуса
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на ДонбассеЗеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости