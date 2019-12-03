Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого влияния на решения ЕС по "Северному потоку 2"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никак не может влиять на решения Евросоюза по вопросу "Северного потока 2", однако он надеется на позитивный результат для Украины. Об этом президент рассказал в интервью Time.

"Я хочу, чтобы европейские лидеры пришли к другому результату, когда речь заходит о «Северном потоке», и предприняли другие шаги…Мы не имеем никакого влияния на решение европейцев. У нас его нет, и все тут. У меня нет никаких рычагов. Я могу рассчитывать только на ту сильную поддержку, которую я вижу по этому вопросу со стороны США ", - отметил Зеленский.

По его словам, это единственное, что может помочь при остановке "Северного потока2".

Он также думает, что отношения РФ и Франции сейчас находятся на другом этапе нежели ранее. Отвечая на вопрос о перезагрузке отношений этих двух стран и высказываниях Макрона о том, что РФ является частью Европы, Зеленский отметил, что это «звучит странно».

"Когда дело доходит до РоSSии, кажется, что у Франции сейчас другие отношения с Россией . Я думаю, что некоторые из этих слов связаны с ослаблением политики санкций. Это то, что я сейчас осознал более глубоко. Я понимаю, потому что в экономическом плане (политика санкций) не идет на пользу Франции и Германии. Но когда мы говорим о людях, мы не должны рассматривать вопрос выгоды", - подчеркнул президент.

При этом он добавил, что европейские лидеры гарантировали ему, что политика санкций останется прежней, пока Украине не вернет все свои территории с учетом Крыма.