Отдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской области

Всего в подразделении работают 13 следователей

Отдел ГБР по делам Майдана временно возглавил следователь из Луганской области
Фото: Lb.ua

Временно исполняющим обязанности начальника отдела ГБР по делам Майдана стал бывший следователь из Луганской области Павел Никульников. Об этом сказано в ответе ГБР на запрос "РБК-Украина".

В ГБР отметили, что в управлении по расследованию военных преступлений создан отдел для расследования преступлений Майдана. Всего в подразделении работают 13 следователей.

Фото: РБК-Украина

Никульников до конца 2018 года был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе, а затем перешел на работу в ГБР.

Также в Бюро отметили, что по состоянию на 29 ноября ни одно уголовное производство так и не было передано из Генеральной прокуратуры в отдел по делам Майдана ГБР.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

Сергей Горбатюк, который возглавлял созданное специально для расследований дел по Майдану Управление спецрасследований ГПУ, был уволен новым генпрокурором Русланом Рябошапкой. О том, в каком состоянии ныне находятся дела по Евромайдану, можно прочитать в интервью "Аттестация остановила не только расследование дел Майдана, а и всю работу Генеральной прокуратуры" с Сергеем Горбатюком.

21 ноября адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до тех пор, пока Рада не примет поправку.

27 ноября генпрокурор Руслан Рябошка заявил, что следствие по делам Майдана не остановлено, ГПУ проводит инвентаризацию дел и передает уголовные производства в другие органы следствия.

Верховная Рада продолжит рассматривать закон о ГБР 3 декабря.

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