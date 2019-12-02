Зеленский заявил, что пророSSийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ

За тех, кто чувствует себя растерянными из-за событий 2014 года – нужно бороться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за жителей ОРДЛО, которые чувствуют себя растерянными в связи событиями, с произошедшими с 2014 году - нужно бороться, а пророSSийские граждане вольны делать свой выбор и могут ехать жить туда, где им хочется.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

"Был опубликован опрос, что большинство людей хотят жить в РоSSии. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть "потерявшиеся". И наконец, есть те, кто за РоSSию. Те, кто за РоSSию, могут уехать, РоSSия в настоящее время раздает нелегальные роSSийские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить", - сказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что считает неправильным и несправедливым, если на территории Украины кто-то заявляет, что он гражданин РоSSии и Украина "его земля".

"Что касается тех, кто "потерялся": если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает роSSийский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить "Тьфу". Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", - заявил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel сказал, что выборы на временно оккупированных частях Донбасса возможны только в соответствии с украинским законодательством и после деоккупации территорий.

Самым сложным вопросом глава государства назвал контроль границы с Россией . По словам президента, он заявлял роSSийской стороне, что не согласен с тем, как этот вопрос решился в Минских переговорах.

Также он назвал три пункта, которые собирается обсудить с президентами РоSSии, Германии и Франции на "нормандской встрече". Первый - обмен пленными с предсказуемыми и точными срокам.

Второй пункт - это перемирие, которое не установлено окончательно, несмотря на уменьшение количества обстрелов и жертв.

Третье - полный вывод всех незаконных воинских частей любого рода, в какой форме, с каким оружием.