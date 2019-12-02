Полиция установила подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста в Киеве

Один из них арестован, второй - объявлен в розыск.

Полиция установила подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста в Киеве
На Леменова напали на улице
Фото: Полиция Киева

Полиция установила двоих подозреваемых в нападении на антикоррупционного активиста Александра Леменова, который также является членом кадровой комиссии ГПУ.

Один из них ударил потерпевшего по голове со спины, а второй брызнул ему в лицо слезоточивым газом. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), сообщили в пресс-службе ГПУ.

"После проверки камер наблюдения, следствие вышло на возможных нападавших, а также лицо, которое их привезло к месту преступления и забрало на авто. 27 ноября по местам проживания этих лиц провели обыски, одного из подозреваемых задержали и избрали ему меру пресечения в виде ареста без возможности залога. Второй подозреваемый объявлен в розыск", - уточнили в ГПУ.

Александр Леменов
Фото: facebook.com/o.lemenov
Александр Леменов

Напомним, нападение на Леменова произошло 8 ноября в Киеве. Потерпевший сообщил, на него напали два человека. Сначала ударили в голову сзади, потом брызнули из газового баллончика в глаза и убежали.

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