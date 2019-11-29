?Рябошапка стал старшим группы прокуроров по делу Пашинского

Старшим группы прокуроров в деле Сергея Пашинского стал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Об этом сообщила прокурор во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева , на котором рассматривается продление меры пресечения для Пашинского, передает корреспондент LB.ua.

Прокурор предоставила на судебном заседании протокол одного из свидетелей по делу. На вопрос судья Алексея Соколова, почему эти материалы не были предоставлены раньше, прокурор ответила, что "старший группы прокуроров Рябошапка" только сейчас разрешил это сделать.

Адвокат Пашинского Андрей Федур, что речь именно о генеральном прокуроре Рябошапке.

Напомним, что Пашинский с 7 октября находится под стражей по старому делу об умышленном телесном повреждении жителю Киевской области (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).

Напомним, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на автомобиле из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, начав угрожать им, и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

В ГПУ пришли к выводу, что Сергей Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса признаны "общественно опасными".

Осенью 2019 года дело реанимировали, им занимается Государственное бюро расследований.