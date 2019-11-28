Закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу

Он распространяется не только на деньги и имущество, а и на предоставленные услуги.

Закон о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

С 28 ноября вступил в силу закон, возвращающий ответственность за незаконное обогащение и позволяющий изымать в пользу государства такие средства и имущество. Документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за получение таких активов" был опубликован в парламентском издании "Голос Украины" 27 ноября.

Согласно с ним, приобретение чиновником активов, стоимость которых выше их дохода более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Действие закона распространяется не только на наличные средства и банковские счета, а и имущественные права и нематериальные активы, работы и услуги.

Если стоимость активов равна или выше 200 минимальных зарплат (пока это 834 600 гривен), и они являются предметом спора или находятся под арестом с запретом на использование, то по согласию владельца или суда они передаются Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и иных преступлений.

Заниматься обоснованием незаконности обогащения будет Высший антикоррупционный суд по заявлению прокурора САП, в некоторых случаях это возлагается на Генпрокуратуру.

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Закон о возвращении ответственности за такие преступления был принят Верховной Радой 31 октября и подписан президентом Владимиром Зеленским 25 ноября.



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