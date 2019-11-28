В США заявили, что "ЧВК Вагнера" и армия РФ "невероятно дестабилизируют ситуацию" в Ливии

Помощник госсекретаря США предупредил об угрозе значительных жертв среди мирного населения.

В США заявили, что "ЧВК Вагнера" и армия РФ "невероятно дестабилизируют ситуацию" в Ливии
Фото: gazeta.ru

РоSSийское военизированное формирование "ЧВК Вагнера" и регулярные военные силы РоSSии прибывают в Ливию, "невероятно дестабилизируя ситуацию" в стране.

Об этом, а также об угрозе значительных жертв среди мирного населения, к которым может привести эта дестабилизация, сообщил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер, передает Голос Америки.

"РоSSийские регулярные войска и силы "Вагнера" дислоцируются в больших количествах на место в поддержку Ливийской национальной армии. Мы считаем это очень дестабилизирующим фактором. То, как эта организация и россияне в общем действовали ранее, создает предчувствие значительных жертв среди гражданского населения", – заявил Шенкер.

Заместитель Госсекретаря от имени США призвал все стороны к деэскалации, достижению договоренности о прекращении огня и внедрению конкретных шагов к политическому урегулированию.

"Соединенные Штаты привержены идее безопасности и процветания народа Ливии. Чтобы это стало реальностью, нужна настоящая готовность внешних деятелей прекратить разжигать насилие. В частности, военное вмешательство РоSSии угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии", – подчеркнул Шенкер и призвал европейские страны больше приобщаться к решению этого вопроса.

Ранее в ноябре министр внутренних дел поддержанного ООН правительства Ливии Фатхи Башага обвинил РоSSию в разжигании многомесячного конфликта в Ливии с тем, чтобы распространить свое влияние на страну-производителя нефти, и призвал США активизировать свои усилия для прекращения конфликта.

Напомним, в начале 2019 года исследовательская группа Bellingcat нашла доказательства связи ЧВК Вагнера и ГРУ РФ.

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