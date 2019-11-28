ВАКС назначил Садовому залог в 1 млн гривен

Прокуратура настаивала на залоге в размере 50 млн гривен.

ВАКС назначил Садовому залог в 1 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционый суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 гривен.

В прокуратуре раньше говорили, что будут настаивать на залоге в размере 50 млн гривен.

Кроме того, суд обязал мэра Львова "прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по каждому требованию", а также сообщать об изменении места жительства или места работы, а также "воздержаться от общения" с другими фигурантами дела об обстоятельствах производства.

Залог нужно внести в течение 5 дней.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Впоследствии в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли дело на должностных лиц Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

Ранее Садовый заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для оплаты залога, о котором Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед судом. Мэр Львова был намерен "обращаться к людям" или "что-то продавать".

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