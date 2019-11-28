Премьер Швеции посетит Киев на следующей неделе

Визит запланирован на 4 декабря.

Премьер Швеции посетит Киев на следующей неделе
Стефан Левен
Фото: facebook.com/EmbassyofSwedeninKyiv

Премьер-министр Швеции Стефан Левен 4 декабря посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кабмина Алексеем Гончаруком.

Об этом информирует пресс-служба посольства Швеции в Украине.

Также Левен встретится с представителями украинского гражданского общества и выпускниками Киевской школы экономики, которую Швеция поддерживает.

"Предстоящий визит будет посвящен агрессии РоSSии против восточной Украины и аннексии Крыма Россией, программе реформ Украины и поддержке их Швецией, вопросам торговли и отношениям между ЕС и Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве сообщают, что Швеция ежегодно выделяет около 240 млн шведских крон (примерно 25 млн долл. США) на поддержку процесса реформ в Украине. Шведская поддержка ориентирована на укрепление демократии и эффективное государственное управление, права человека, гендерное равенство, окружающую среду и энергоэффективность, а также имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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