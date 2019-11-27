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2019-11-27
Зеленский назвал дату четвертой конференции по поддержке реформ в Украине
Международная встреча состоится в Вильнюсе.
Фото: president.gov.ua
Четвертая международная конференция по вопросам реформ в Украине состоится 7 июля 2020 года в Литве.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное мероприятие - четвертую конференцию по вопросам реформ в Украине. И я рад сообщить, что дата проведения конференции согласована. Это 7 июля 2020 года. По приглашению президента Науседы я планирую лично принять участие в этом важном событии", - сказал президент.
В 2017 году конференцию по поддержке реформ в Украине организовали в Лондоне, в 2018 - в Копенгагене, в 2019 - в Торонто.
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