Зеленский назвал дату четвертой конференции по поддержке реформ в Украине

Четвертая международная конференция по вопросам реформ в Украине состоится 7 июля 2020 года в Литве.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное мероприятие - четвертую конференцию по вопросам реформ в Украине. И я рад сообщить, что дата проведения конференции согласована. Это 7 июля 2020 года. По приглашению президента Науседы я планирую лично принять участие в этом важном событии", - сказал президент.

В 2017 году конференцию по поддержке реформ в Украине организовали в Лондоне, в 2018 - в Копенгагене, в 2019 - в Торонто.