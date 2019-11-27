Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"

Президент подключился к поимке Альперина.

Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Фото: on.od.ua

Президент Владимир Зеленский объявил награду за информацию о местонахождении одесского бизнесмена Вадима Альперина, которому во вторник удалось скрыться от детективов НАБУ.

Об этом говорится в фейсбуке главы государства.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей сбежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране. Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина", - заявил президент.

"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встрече контрабандиста с законом", - добавил он.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский.

Альперину удалось скрыться.

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