Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского

"Он гражданин Украины, но большинство граждан избрали курс на Евросоюз".

Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Эстонию прокомментировал скандальное интервью олигарха Игоря Коломойского с предложением развернуть внешнюю политику Украины.

Зеленский сказал, что мнение одного гражданина не является для него определяющим.

"Меня поддержали 73% [избирателей], и если среди них был господин Коломойский - я очень рад. Господин Коломойский - не президент Украины. Он гражданин Украины, но большинство граждан избрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ выбирает, куда нам идти", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

В то же время он сказал, что готов начать диалог с Россией во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

Россией у нас очень сложная ситуация. [Диалог] будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров", - сказал президент Украины.

Напомним, что в интервью американскому изданию The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Он считает, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. По его словам, рана войны через 5-10 лет заживет.

После этого Офис президента был вынужден заявить, что Коломойский не имеет полномочий говорить от имени Украины, а Зеленский сказал, что о международных отношениях должен думать он, а не "любой бизнесмен".

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