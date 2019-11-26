В Тбилиси силовики водометом разогнали митинг под парламентом

Пострадали три участника протеста, были задержаны 28 человек.

В Тбилиси силовики водометом разогнали митинг под парламентом
Фото: Twitter Medea Ivaniadze

В столице Грузии, Тбилиси, 26 ноября спецназ из водомета облил протестующих под парламентом, чтобы заставить их освободить вход в здание. В акции в этот момент принимали участие несколько тысяч человек, которые хотели блокировать парламентское заседание с требованием проведения досрочных выборов по пропорциональной системе, пишет Reuters.

Перед началом силового разгона, спецназ дал митингующим некоторое время, чтобы те освободили входы в здание, а после этого начали оттеснять их, применяя водомет. Один из оппозиционных лидеров Георгий Вашадзе заявил, что правоохранители задержали нескольких человек, в том числе и политика. Позднее в полиции сказали, что были задержаны 28 человек.

За неcколько часов до разгона представительница правящей партии Мамука Мдинарадзе предупредила, что "если протестующие нарушают закон, государство будет действовать адекватно".

Силовики также зачистили разбитые на площади перед парламентом палатки. По предварительным данным, три человека получили травмы.

Напомним, протесты под парламентом Грузии начались после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

Основным требованием митингующих является проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

17 ноября в Тбилиси у парламента проходила акция протеста из-за неспособности депутатов принять избирательную реформу.

18 ноября митингующие продолжили блокировку здания парламента, отказываясь пускать туда кого-либо. На ворота повесили цепи с замками, ближайшие улицы перекрыли мешками со строительным мусором, что делаало подъезд к парламенту невозможным.



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