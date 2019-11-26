В Греции высказались против полного разделения государства и церкви

Депутаты греческого парламента в понедельник проголосовали против полного отделения православной церкви от государства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на греческое издание "Катимерини".

Пересмотреть роль церкви в жизни государства ранее предложила левая партия "Сириза", однако либерально-консервативная партия "Новая демократия", обладающая сейчас большинством в парламенте, не одобрила эту инициативу.

Де-факто православная церковь Греции в настоящее время отделена от государства, однако представители духовенства получают государственные зарплаты.

Напомним, Элладская православная церковь второй после Константинопольской признала Православную церковь Украины.