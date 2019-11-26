Киевляне принесли под посольство РоSSии унитазы, трусы и туалетную бумагу

В Киеве под зданием посольства РФ проходит акция под названием "Первый украинский гумконвой для РоSSии". Десятки киевлян принесли под роSSийское ведомство унитазы, туалетную бумагу, старое нижнее белье, чтобы материально "помочь" россиянам.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Также активисты нарисовали "флаг" Военно-морских сил РФ и медаль "За взятие унитаза".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Акция проходит в годовщину захвата украинских кораблей Россией в Керченском проливе.

Похожие акции ранее прошли под посольствами РоSSии в Грузии и Чехии.

Как известно, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. РоSSия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

18 ноября роSSийская сторона передала катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". 20 ноября судна встретили в порту в Очакове Одесской области. При осмотре выяснилось, что у кораблей снято все радиооборудование и даже унитазы и кухонные плиты.

Также РФ не вернула оружие и боеприпасы, изъятые у украинских моряков в ходе захвата кораблей.

Напомним, в августе 2018 к посольству РоSSии жители Киева принесли пирамидки в "память" об Иосифе Кобзоне. Также на акции в буквальном смысле порвали два баяна.

Пирамидки - это намек на события 2015 года, когда депутат Госдумы Кобзон посетил симферопольскую больницу и привез детям "шефскую помощь". Одному 8-летнему мальчику он подарил игрушечную пирамидку. Этот эпизод попал на камеры и стал знаменитым во многом благодаря взгляду мальчика, который смотрит на Кобзона с укоризной.