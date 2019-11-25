В Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических учений

Горожан предупредили, что их могут останавливать на улицах и запрещать движение транспорта.

В Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических учений
Фото: #facebook#.com/ssu.ivf

В Ивано-Франковской области 25-26 ноября будут проходить учения Антитеррористического центра, из-за чего могут ввести особенный режим. Об этом сообщили на странице управления Службы безопасности Украины в Facebook.

"Тренировки пройдут в областном центре [Ивано-Франковске] в условиях, максимально приближенных к реальным и с использованием специальной техники и вооружения... Во время мероприятий возможно временное внедрение особого режима, в том числе ограничения или запрета передвижения людей и движения транспорта, а также проверка удостоверений личности и осмотров авто", - уточнили в СБУ.

В тренировках примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ, Госпогранслужбы, ГосЧС, Госпецсвязи, представители местной власти и органов самоуправления.

Жителей и гостей Ивано-Франковска попросили с пониманием отнестись к учениям, сохранять спокойствие и соблюдать требования и просьбы правоохранителей.

Напомним, в октябре 2019 полиграфологи из США провели учения для сотрудников Нацгвардии, в ходе которых рассказали, как проводить тестирование, беседы и получать признание у подозреваемых с помощью детектора лжи.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверийЗеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: украинцы никогда не смогут простить ГолодоморЗеленский: украинцы никогда не смогут простить Голодомор
Министр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкеромМинистр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкером
Министр инфраструктуры заявил о падении доверия к своему заму из-за ее переписки с пранкеромМинистр инфраструктуры заявил о падении доверия к своему заму из-за ее переписки с пранкером
Кабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской областиКабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской области
Украинцам могут разрешить менять отчестваУкраинцам могут разрешить менять отчества
Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверийЗеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"
ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезонаТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона
Йованович: Госдеп отказался меня поддерживать из-за возможного "твита" ТрампаЙованович: Госдеп отказался меня поддерживать из-за возможного "твита" Трампа
Конгрессмен Шифф назвал Луценко и Шокина коррумпированными из-за травли экс-посла СШАКонгрессмен Шифф назвал Луценко и Шокина коррумпированными из-за травли экс-посла США
Последние новости
Подгружаем последние новости