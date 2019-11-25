В Польше отстранили от учебы студентку, которая назвала украинку "животным"

Девушка была недовольна своей попутчицей в поезде.

В Польше отстранили от учебы студентку, которая назвала украинку "животным"
Варминьско-Мазурский университет
Фото: Wikipedia

В Польше студентку медицинского факультета университета города Ольштын отстранили от учебы из-за оскорбительного видео, которое она записала в адрес своей украинской попутчицы в поезде.

Девушка опубликовала в соцсети ролик, где жаловалась на едущую вместе с ней украинку, которая "заняла ее место", пишет Wprost.

"Я заплатила за два места, чтобы у меня было пространство для ног, потому что я могу себе это позволить. И если эти украинки не могут себе разрешить такие вещи, не отпускайте их. Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добра к животным", - заявила она.

Ролик увидели представители администрации ВУЗа, после чего было решено отстранить девушку об обучения.

"Комментируя заявление студентки, в котором она отзывается о людях украинской национальности, сообщаем вам, что власть Варминьско-Мазурского университета немедленно совершила предусмотренные законом действия и приостановила ее в правах студентки. Также соответствующее сообщение о преступлении поступило в прокуратуру, университет открыл дисциплинарное производство", - уточнили в учебном заведении.

После скандального видео польская студентка записала еще одно, в котором назвала все сказанное "шуткой" и заявила, что не поддерживает дискриминацию.

Напомним, по данным украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой, за последние четыре года число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось с 30 до 190.

Один из самых громких случаев - групповое избиение украинского студента гражданами Польши.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Садовому вручили подозрениеСадовому вручили подозрение
Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"Зеленский: Украина усилит взаимодействие с "Вышеградской четверкой"
Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверийЗеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны создает группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащихМинобороны создает группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащих
РоSSия передала Польше материалы "чеченского дела" МазураРоSSия передала Польше материалы "чеченского дела" Мазура
Экс-советница Трампа назвала выдумкой вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 годуЭкс-советница Трампа назвала выдумкой вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году
В Польше приняло присягу новое правительство с прежними премьером и большинством министровВ Польше приняло присягу новое правительство с прежними премьером и большинством министров
Судью Барышевского райсуда, которая приостановила лицензию SkyUp, отстранили от правосудияСудью Барышевского райсуда, которая приостановила лицензию SkyUp, отстранили от правосудия
Задержанный в Польше по запросу РоSSии Мазур вернулся в УкраинуЗадержанный в Польше по запросу РоSSии Мазур вернулся в Украину
В Польше осквернили братскую могилу украинских воиновВ Польше осквернили братскую могилу украинских воинов
Задержанный в Польше активист Мазур отрицает участие в боевых действиях в ЧечнеЗадержанный в Польше активист Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне
Британская газета назвала спонсоров Консервативной партии из РФБританская газета назвала спонсоров Консервативной партии из РФ
Украинский консул встретился с задержанным в Польше активистом МазуромУкраинский консул встретился с задержанным в Польше активистом Мазуром
Последние новости
Подгружаем последние новости