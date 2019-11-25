Врачи рассказали о состоянии здоровья детского омбудсмена Кулебы после ДТП

Его старший сын находится в тяжелом состоянии.

Врачи рассказали о состоянии здоровья детского омбудсмена Кулебы после ДТП
Фото: kievvlast.com.ua

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, который 24 ноября вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, находится сейчас в состоянии средней тяжести в больнице Феофания. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Кулеба в полном сознании, его жизни ничего не угрожает, однако его старший сын находится в тяжелом состоянии.

"У Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытые черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота. Кроме того, у него многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких). Впрочем, медикам все же удалось стабилизировать его состояние и сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Старший сын детского омбудсмена Тимофей в тяжелом состоянии. Сейчас он в интенсивном неврологическом отделении.

"По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете"", - сообщает ТСН.

Водитель грузового микроавтобуса, который тоже попал в эту аварию, находится сейчас в Киево-Святошинской больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. На записях ДТП видно, что Кулеба попытался пересечь оживленную трассу на красный свет и подставил автомобиль под удар справа.



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