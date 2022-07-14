У мовного омбудсмена назвали посадовців, які порушують закон про державну мову

Окремі українські посадовці, зокрема голови військових адміністрацій, представники місцевих рад і керівники комунальних підприємств, продовжують порушувати законодавство України про державну мову в умовах воєнного стану. За це їх зможуть штрафувати, починаючи з 16 липня, повідомила пресслужба уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня у Facebook .

Згідно з результатами огляду про використання української мови посадовими особами, положення закону порушували 25 представників нашої країни. Застосування ними недержавної мови було виявлено в ефірах телемарафону, на офіційних сторінках у соціальних мережах (Facebook, Telegram) і на платформі Youtube.

Зокрема, серед цих осіб вісім очільників військових адміністрацій:

Запорізької ОВА Олег Буряк ;

; Криворізької міської ВА Олександр Вілкул ;

; Луганської ОВА Сергій Гайдай ;

; Миколаївської ОВА Віталій Кім ;

; Донецької ОВА Павло Кириленко ;

; Полтавської ОВА Дмитро Лунін ;

; Слов'янської міської ВА Вадим Лях ;

; Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також недержавною мовою у різних випадках послуговувалися 15 посадовців органів місцевого самоврядування і два керівники комунальних установ:

мер Маріуполя Вадим Бойченко ;

; начальник управління з питань фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко ;

; мер Мирнограда Олександр Брикалов ;

; заступник директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Юлія Віклієнко ;

; заступник мера Покровська Олександр Добровольский ;

; заступник мера Одеси Дмитро Жеман ;

; депутат Маріупольської міської ради Олександр Ляшин ;

; депутат Дніпровської міської ради Сергій Нікітін ;

; мер Нікополя Олександр Саюк ;

; мер Харкова Ігор Терехов ;

; мер Покровська Руслан Требушкін ;

; мер Одеси Геннадій Труханов ;

; мер Мелітополя Іван Федоров ;

; мер Дніпра Борис Філатов ;

; заступник директора департаменту Одеського міського господарства Віталій Цуркан ;

; директор КНП «Обласний клінічний перинатальний центр» Харківської обласної ради Ірина Кондратова ;

; директор КНП «Міська клінічна інфекційна лікарня» Одеської міської ради Світлана Лаврюкова.

Крім цього, у результатах огляду зафіксували порушення законодавства про державну мову під час розмов із представниками іноземних медіа чи організацій. До цього списку внесли сімох представників України, серед яких:

президент України Володимир Зеленський ;

; позаштатний радник керівника ОП Олексій Арестович ;

; радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко ;

; мер Одеси Геннадій Труханов ;

; мер Харкова Ігор Терехов ;

; голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук ;

; голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Тарас Кремінь наголосив, що використання посадовими особами недержавної мови, особливо під час війни, є порушення прав громадян України. Він підкріпив свої слова статтями 9 і 12 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

“Уже з 16 липня такі дії можуть мати наслідки у вигляді адміністративних стягнень – попередження і штрафів”, – зазначив омбудсмен.

За інформацією його пресслужби, йдеться про попередження або штрафи у розмірі від 3400 до 8500 грн за вчинене вперше правопорушення. Якщо закон буде порушено вдруге впродовж року новий штраф складатиме від 8500 до 11900 грн.

Водночас, згаданий раніше огляд продемонстрував, що українська переважно є робочою мовою в діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, а також державних і комунальних підприємств, установ і організацій.