Журналісткам Севгіль Мусаєвій та Соні Лукашовій погрожують розправою після розслідування про ексомбудсмена – CPJ

Головна редакторка “Української правди" Севгіль Мусаєва та кореспондентка видання Соня Лукашова отримали телефонні дзвінки та повідомлення з погрозами після того, як видання опублікувало розслідування про звільнення омбудсмена Людмили Денисової. Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу швидко та ретельно розслідувати ці погрози.

"Українська влада повинна зробити всі можливі кроки для забезпечення безпеки та благополуччя журналістів Севгіль Мусаєвої та Соні Лукашової. Їхня робота — це служба української громадськості, і вони не повинні стикатися з погрозами через свої репортажі", — сказала координаторка програм CPJ у Європі та Центральної Азії Гульноза Саїд.

"Влада має провести швидке та ефективне розслідування погроз на адресу журналісток і притягнути винних до відповідальності. Україна вже має важку історію безкарності у злочинах проти журналістів", — підкреслила вона.

Розслідування "Української правди" від 27 червня, написане Лукашовою, висвітлювало справу омбудсмена Людмили Денісової, яку звільнили за ймовірне перебільшення повідомлень про військові злочини на територіях під російською окупацією.

За словами Мусаєвої, після публікації розслідування вона та Лукашова почали отримувати погрози телефоном та через соціальні мережі. В одному з повідомлень, які отримала Мусаєва, говорилося: "Севгіль, у мене таке почуття, що тобі переріжуть горло. Я не знаю, хто і коли — але біжи".

Вона повідомила CPJ, що більшість загроз прийшли від анонімів, але додала, що в деяких облікових записах були вказані імена користувачів.

"Моя робота полягає в тому, щоб говорити правду, якою б вона не була, я не вибираю бік", - сказала вона.

Імена Мусаєвої та Лукашової опинилися в базі “Миротворця”, який опублікував їхню особисту інформацію та звинуватив у використанні "так званої журналістської діяльності" для підтримки Росії. Сторінку Лукашової було оновлено чи створено 27 червня, а Мусаєвої – 30 червня.