Журналісткам Севгіль Мусаєвій та Соні Лукашовій погрожують розправою після розслідування про ексомбудсмена – CPJ

Комітет захисту журналістів нагадав, що Україна вже має історію безкарності у злочинах проти журналістів, інформує ZN.ua.

Журналісткам Севгіль Мусаєвій та Соні Лукашовій погрожують розправою після розслідування про ексомбудсмена – CPJ
Фото: УП

Головна редакторка “Української правди" Севгіль Мусаєва та кореспондентка видання Соня Лукашова отримали телефонні дзвінки та повідомлення з погрозами після того, як видання опублікувало розслідування про звільнення омбудсмена Людмили Денисової. Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу швидко та ретельно розслідувати ці погрози.

"Українська влада повинна зробити всі можливі кроки для забезпечення безпеки та благополуччя журналістів Севгіль Мусаєвої та Соні Лукашової. Їхня робота — це служба української громадськості, і вони не повинні стикатися з погрозами через свої репортажі", — сказала координаторка програм CPJ у Європі та Центральної Азії Гульноза Саїд.

"Влада має провести швидке та ефективне розслідування погроз на адресу журналісток і притягнути винних до відповідальності. Україна вже має важку історію безкарності у злочинах проти журналістів", — підкреслила вона.

Розслідування "Української правди" від 27 червня, написане Лукашовою, висвітлювало справу омбудсмена Людмили Денісової, яку звільнили за ймовірне перебільшення повідомлень про військові злочини на територіях під російською окупацією.

За словами Мусаєвої, після публікації розслідування вона та Лукашова почали отримувати погрози телефоном та через соціальні мережі. В одному з повідомлень, які отримала Мусаєва, говорилося: "Севгіль, у мене таке почуття, що тобі переріжуть горло. Я не знаю, хто і коли — але біжи".

Вона повідомила CPJ, що більшість загроз прийшли від анонімів, але додала, що в деяких облікових записах були вказані імена користувачів.

"Моя робота полягає в тому, щоб говорити правду, якою б вона не була, я не вибираю бік", - сказала вона.

Імена Мусаєвої та Лукашової опинилися в базі “Миротворця”, який опублікував їхню особисту інформацію та звинуватив у використанні "так званої журналістської діяльності" для підтримки Росії. Сторінку Лукашової було оновлено чи створено 27 червня, а Мусаєвої – 30 червня.


Олександр Хребет, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Загальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордонЗагальна мобілізація: у Раді хочуть посилити правила виїзду чоловіків за кордон
Блок рекламы


Похожие новости
Депутат-зрадник з Херсона Ковальов вижив після замаху. ВІДЕОДепутат-зрадник з Херсона Ковальов вижив після замаху. ВІДЕО
Комітет закордонних справ сенату США відреагував на розслідування "Схем" щодо фінансування "Газпромбанком" російських окупантів в УкраїніКомітет закордонних справ сенату США відреагував на розслідування "Схем" щодо фінансування "Газпромбанком" російських окупантів в Україні
У Білорусі завершилось розслідування першої справи про «рейкових партизанів», обвинувачуваним загрожує стратаУ Білорусі завершилось розслідування першої справи про «рейкових партизанів», обвинувачуваним загрожує страта
"Як точно!": Арестович після низки скандалів підколов українців"Як точно!": Арестович після низки скандалів підколов українців
Переговори з Росією варто відновлювати лише після її поразки на фронті — ТрассПереговори з Росією варто відновлювати лише після її поразки на фронті — Трасс
Це теракти: Стівен Кінг підтримав Україну після обстрілу ТРЦ у КременчуціЦе теракти: Стівен Кінг підтримав Україну після обстрілу ТРЦ у Кременчуці
У Білорусі після ешелонів з танками помітили ЗРК з-400: використовувалися в СиріїУ Білорусі після ешелонів з танками помітили ЗРК з-400: використовувалися в Сирії
У Кременчуці після ракетного удару росіян також постраждав і футбольний стадіонУ Кременчуці після ракетного удару росіян також постраждав і футбольний стадіон
"Господи, за що?": росіяни насмішили істерикою після перших ударів Himars"Господи, за що?": росіяни насмішили істерикою після перших ударів Himars
Окупанти погрожують позбавленням батьківських прав за відмову давати дитину до школи – Запорізька ОВАОкупанти погрожують позбавленням батьківських прав за відмову давати дитину до школи – Запорізька ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости